برنامههای «ققنوس»، «راهی به آبادی» «از حجره تا خاکریز»، «زنان سرزمین من»، «صدای زندگی» و «صبح عید با شما»، از شبکههای رادیویی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژهبرنامه «ققنوس»، به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۵:۰۰ از رادیو فرهنگ پخش میشود.
این برنامه با رویکردی فرهنگی و ادبی، روایتی لطیف از جایگاه مادر در ادبیات معاصر، شعر فاطمی و روایتهای معنادار از مادری در آثار ایرانی و اسلامی ارائه میدهد.
در بخش گفتوگوهای برنامه، فاطمه ستوده، نویسنده کتاب «هفته چهل و چند» از تجربه روایت مادری و ادبیات صبر سخن میگوید.
با مدرسزاده، مسئول برگزاری «کنگره شعر مادر» درباره مضامین فاطمی در شعر معاصر و نمونههای موفق سرودههای فاطمیگفتوگو میشود.
از دیگر بخشهای شنیدنی برنامه؛ خوانش بخشی از کتاب «هفته چهل و چند» بهعنوان نگاهی به تجربه زنانه در قالب داستان است، همچنین شعرخوانی ویژه ولادت حضرت زهرا (س) با محور مهر، ایمان و مادرانگی، بخش «از جهان داستان» با معرفی و خوانشی از اثر احساسی «درباره مادرم» نوشته طاهر بن جلون، نویسنده مراکشیتبار که تصویری جهانی از مفهوم «مادر» ارائه میدهد، اشاره کرد.
ویژهبرنامه «ققنوس»، به تهیهکنندگی، سردبیری و نویسندگی معصومه علوینکو، گویندگی مهدی محمدیان و هماهنگی فاطمه طاهری، روی موج اف.ام ردیف۱۰۶ مگاهرتز پخش می شود.
برنامه «راهی به آبادی»، همراه با هفته «گلستان، نگارستان ایران»، پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ آذر ساعت ۱۲:۳۰، شنوندگان را به سفری شنیدنی در دل استان گلستان میبرد.
برنامه «راهی به آبادی» شبکه رادیویی ایران، دررویداد ملی «ایران جان، گلستان ایران»، با تهیهکنندگی رامین جوادپور و گزارشهای دلنشین عباس سنجری، روایت همت، امید و آبادانی مردم این خطهی سرسبز کشور خواهد شد.
این برنامه با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مناطق گوناگون کشور، بهطور ویژه از استان گلستان گزارش میدهد وجلوهای از تلاش، مهربانی و سازندگی مردم گلستان را به تصویر میکشد.
«راهی به آبادی»، در بستر رویداد ملی «ایران جان»، نگاهی انسانی و مستند به مسیر آبادانی ایران دارد و با روایتهایی زنده از زندگی مردم در روستاها و شهرستانها، تصویری از توسعه پایدار و شور زندگی را پیش روی مخاطبان رادیو ایران قرار میدهد.
برنامه «از حجره تا خاکریز»، جمعه ۲۱ آذر با مروری بر زندگی، مجاهدت و یاد «شهید محسن حیدری»، از رادیو اقتصاد پخش می شود.
مهدخت نعمتزاده، مستندساز و گزارشگر این برنامه، در مستند پیشرو با خانواده شهید و همراهان او گفتوگو کرده و روایتی صمیمی از زندگی و خط مبارزاتی این جوان مؤمن و پرتلاش ارائه میدهد.
«شهید محسن حیدری» فرزند حاج محمدعلی حیدری از معماران و بنایان قدیمی بازار از دوران نوجوانی همراه پدر در کار بنایی و معماری فعالیت داشت و به گفته خانوادهاش «جوانی پرتلاش و بیادعا» بود.
او پس از پایان خدمت سربازی، تنها ده تا پانزده روز در خانه ماند و دوباره در قالب گروه پیشمرگان کرد مسلمان عازم مناطق عملیاتی غرب کشور شد؛ تا اینکه سرانجام «محسن حیدری» در سال ۱۳۶۰ در منطقه مریوان و در چارچوب لشکر ۲۸ کردستان به شهادت رسید.
پیکر او و سه شهید دیگر توسط یک خانواده مسلمان کرد در منطقه سیدصادق عراق شناسایی و در قبرستان شانهدری به خاک سپرده شد؛ پیکری که تاکنون به ایران بازنگشت، اما یاد و نامش میان اهالی بازار و مردم کردستان زنده است.
بر اساس روایتهای همراهان شهید، او با لباس مبدل کردی برای جمعآوری اطلاعات به دل خطر میزد و نقش مهمی در عملیاتهای شناسایی داشت.
مستند «از حجره تا خاکریز»، که به مرور زندگی شهدای اصناف و بازار میپردازد، جمعهها، ساعت ۱۱:۳۰، از رادیو اقتصاد پخش میشود.
در روزهایی که عطر ولادت حضرت صدیقه طاهره (س) و روز مادر در فضا پیچیده، رادیو ایران در برنامه «زنان سرزمین من»، روایتگر مهربانی زنی است که دیوارهای عشق را با آجرهای علم بالا برده است.
به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت مقام مادر، برنامه «زنان سرزمین من» با نگاهی مادرانه به دنیای زنانی میپردازد که مهر و تربیت را از خانه فراتر برده و در جامعه جاری کردهاند.
در این قسمت، خدیجه نیزاری، مادر مدرسهسازی ایران، مهمان برنامه خواهد بود تا از سالها تلاش عاشقانهاش در ساخت و تجهیز مدارس برای کودکان این سرزمین بگوید.
این ویژهبرنامه به تهیهکنندگی فرشته لطفی و اجرای فاطمه میناخوانی، پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۲:۱۵، از رادیو ایران پخش میشود.
ویژهبرنامه «صدای زندگی»، با رویکردی مادرانه و بررسی موضوع «فرزندآوری و برکات داشتن فرزندان بیشتر» از نگاه تجربه و احساس مادرانه، پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۰۹:۰۰، از رادیو ایران پخش میشود.
شبکه رادیویی ایران در قالب برنامه «صدای زندگی»، میزبان گفتوگویی گرم و صمیمی باصادقی، مادری با چهار فرزند است تا از تجربههای واقعی و شیرین خود در مسیر مادری و تربیت فرزندان بگوید.
این برنامه به تهیهکنندگی گلریز وکیلی و اجرای فاطمه میناخوانی پخش می شود و با حضور عذرا وکیلی، گوینده پیشکسوت رادیو، فضایی زنانه، مهربان و الهامبخش را برای شنوندگان رقم میزند.
تمام عوامل برنامه بانوان هستند و در فضایی آمیخته با عشق مادرانه، از نگاه زنانه به موضوع فرزندآوری، خانوادهپروری و شادی ناشی از داشتن چند فرزند میپردازند.
ویژهبرنامه «صدای زندگی»، را روی موج اف.ام ردیف ۹۰ مگاهرتز شنونده باشید.
ویژهبرنامه «صبح عید با شما» همزمان با سالروز خجسته ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر، پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۰۹:۳۰، از رادیو ایران پخش میشود.
در روز ولادت حضرت صدیقه طاهره (س) و گرامیداشت مقام والای مادر و زن، شبکه رادیویی ایران با پخش ویژهبرنامه «صبح عید با شما»، فضای صبحگاهی خود را آکنده از شادی، احترام و مهر مادری میکند.
این برنامه به تهیهکنندگی ساجد قدوسیان و اجرای فاطمه آلعباس، در روز ولادت بانوی دو عالم، به صورت زنده پخش می شود.
ویژهبرنامه «صبح عید با شما»، در کنار گفتوگو با جمعی از هنرمندان برنامه «صبح جمعه با شما»، بخشهای نمایشی، طنز و موسیقایی با موضوع جذاب «مادر بودن چه شکلیه؟» پخش می شود تا شنوندگان با نگاهی تازه و صمیمیتر، احساسات و زیباییهای نقش مادر را تجربه کنند.