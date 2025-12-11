پخش زنده
امروز: -
هفته ششم فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، با شکست رئال مادرید، پیروزی آرسنال و تساوی بدون گل پاریسن ژرمن مدافع عنوان قهرمانی همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته ششم فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، چهارشنبه شب با برگزاری ۹ دیدار به پایان رسید.
در حساسترین بازی، منچسترسیتی در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبانش رئال مادرید را با نتیجه ۲ - یک شکست داد.
برای رئال مادرید رودریگو و برای منچسترسیتی نیکو اورایلی و ارلینگ هالند گلزنی کردند.
در سایر دیدارها پاریسنژرمن مدافع عنوان قهرمانی در خانه اتلتیک بیلبائو با تساوی بدون گل متوقف شد. آرسنال با ۳ گل کلوب بروژ را از پیش رو برداشت. یوونتوس با ۲ گل پافوس را شکست داد. تیمهای دورتموند و بوده به تساوی ۲ - ۲ رسیدند. نیوکاسل و بایرلورکوزن به تساوی ۲ - ۲ رضایت دادند. بنفیکا با ۲ گل مقابل ناپولی به برتری رسید. کپنهاگن با نتیجه ۳ بر ۲ از سد ویارئال گذشت و آژاکس با نتیجه ۴ بر ۲ مقابل قرهباغ پیروز شد.
در جدول آرسنال با ۱۸ امتیاز در صدر است و تیمهای بایرن مونیخ با ۱۵، پاری سن ژرمن و آتالانتا با ۱۳ و اینتر، رئال مادرید و آتلتیکومادرید با ۱۲ امتیاز به ترتیب در ردههای دوم تا هشتم قرار دارند.