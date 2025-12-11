به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، شهردار بیرجند گفت: این بوستان با وسعت ۱۳ هزار متر مربع و هزینه ۱۷ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

بهترین گفت: زمین بازی به وسعت بیش از ۷۰۰ متر، آبنما، وجود بیش از ۵۵۰۰ گونه درخت و درختچه و گل، استفاده از آبیاری نوین با کمک چاه‌های در اختیار شهرداری در بوستان، مخزن ذخیره آب برای آبیاری، زمینه بازی استاندارد، زمین ورزشی و زمین شطرنج از جمله بخش‌های مختلف این بوستان است.