همزمان با شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها هفتمین بوستان شهری در چهار سال گذشته در شهر بیرجند به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، شهردار بیرجند گفت: این بوستان با وسعت ۱۳ هزار متر مربع و هزینه ۱۷ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
بهترین گفت: زمین بازی به وسعت بیش از ۷۰۰ متر، آبنما، وجود بیش از ۵۵۰۰ گونه درخت و درختچه و گل، استفاده از آبیاری نوین با کمک چاههای در اختیار شهرداری در بوستان، مخزن ذخیره آب برای آبیاری، زمینه بازی استاندارد، زمین ورزشی و زمین شطرنج از جمله بخشهای مختلف این بوستان است.