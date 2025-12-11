پخش زنده
واژگونی خودروی دنا در جاده فیروزآباد به کوهمره سرخی، یک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر فیروزآباد گفت: در گزارشی از اورژانس مبنی بر واژگونی خودروی دنا در کیلومتر ۳۸ جاده فیروزآباد-کوهمره سرخی، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.
سید سجاد فالی افزود: نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن سازی صحنه، کمک اولیه را برای سه مصدوم حادثه انجام و سپس آنان را به عوامل اورژانس و پیکر جانباخته را به عوامل انتظامی تحویل دادند.
شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.