پارس جنوبی این روزها در اوجِ کار و ساختوساز داخلی است؛ جایی که ۱۸.۵ میلیارد دلار طرح فقط با توان مهندسان و کارگران ایرانی در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به حجم بالای فعالیتهای عملیاتی شرکتها در منطقه پارس جنوبی گفت: شرکتهایی که در نهمین نمایشگاه ساخت داخل عسلویه حاضر شدهاند، فقط سازنده نیستند؛ سربازان جبهه اقتصادی کشورند و باید به آنها افتخار کرد.
سخاوت اسدی با بیان این که تحریمها نهتنها ایران را متوقف نکرده، بلکه سرعت خودکفایی را بیشتر کرده است، اظهار داشت: امروز بسیاری از پروژهها بدون هیچ اتکایی به خارج پیش میروند.
وی افزود: حدود ۱.۵ میلیون قطعه در صنعت نفت و گاز در سالهای اخیر در داخل ساخته شده و واردات قطعات از حدود ۲.۵ میلیون قطعه از گذشته به زیر یک میلیون رسیده است و این یعنی حرکت جدی کشور از وابستگی به سمت استقلال صنعتی.
اسدی از مدیران خواست با جسارت بیشتری از ایدهها و تولیدات دانشبنیان حمایت کنند تا تولید داخل به مرز ۱۰۰ درصد برسد.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس با اشاره به نقش مهم رسانهها در معرفی تولیدات داخلی به مردم و ایجاد امیدآفرینی در جامعه گفت: دشمنان به طور دائم در حال پمپاژ اخبار منفیاند و این رسانهها هستند که باید واقعیتها و پیشرفتها را برای مردم روایت کنند.
اسدی سپس به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: با وجود تهدیدات دشمن، اما حتی یک روز هم پالایشگاههای کشور تعطیل نشد.
وی به تهاجم دشمن به فاز ۱۴ پارس جنوبی اشاره کرد و افزود: پس از آسیب دیدن پالایشگاه فجر جم و فاز ۱۴، نیروهای متخصص با کار شبانهروزی هر دو مجموعه را ظرف کمتر از ۴۸ ساعت به مدار بازگرداندند.
اسدی با بیان این که هم اکنون بخش زیادی از آسیبها نوسازی شده است، اظهار داشت: پالایشگاه فجر جم تا پایان امسال و فاز ۱۴ نیز در سهماهه اول سال آینده به طور کامل وارد مدار خواهند شد.