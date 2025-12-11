ارائه بیش از ۸۰۰ میلیون خدمت به مردم در حوزه سلامت
بیش از ۸۰۰ میلیون خدمت سلامتمحور در سال گذشته به مردم ارائه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجلاس مدیران روابط عمومی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور که در مجتمع شهدای سلامت مشهد برگزار شد، گفت: این خدمات با تلاش وزارت بهداشت و دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور، ارائه شده است.
دکتر حسین کرمانپور با بیان اینکه روابطعمومیها نقش مؤثری در ایجاد نشاط اجتماعی و بهبود حال مردم دارند، به تجربه تلخ دوران اپیدمی کرونا و نقش پررنگ رسانهها در آن دوران اشاره کرد.
او افزود: در دولت چهاردهم، ۱۴ محور کلیدی برای وزارت بهداشت تعریف و تبیین شده است که از جمله آنها میتوان به دیابت، تغذیه سالم، سوءمصرف مواد، فشارخون، جوانی جمعیت، پویش نه به تصادف، دیپلماسی سلامت، آلودگی هوا، ارتقای سواد سلامت جامعه، خودمراقبتی و اقدامات پیشگیرانه اشاره کرد.
دکتر کرمانپور تاکید کرد: با همکاری شورای اطلاعرسانی وزارت بهداشت، برنامهریزی برای اجرای پویش «نه به تصادف» در نوروز ۱۴۰۵ انجام شده است که اطلاعرسانی آن از میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) آغاز میشود.
وی با تأکید بر اینکه تصادفات، سومین علت مرگومیر کشور و اولین علت فوت در گروه سنی پنج تا ۳۰ سال است، افزود: افرادی که در این حوادث جان خود را از دست میدهند، آیندهسازان کشور و والدین فردای جامعه هستند.
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت تصریح کرد: وظیفه ما در وزارت بهداشت حضور سریع و انتقال مصدومان به بیمارستان است، اما کاهش آمار فوتیها نیازمند همکاری همه دستگاهها است و تنها بر عهده وزارت بهداشت نیست.
وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۸۰۰ میلیون خدمت به مردم ارائه شده است، تأکید کرد: اگر نگذاریم دو پرونده مهم «تصادفات و جمعیت» به وضعیت بحرانی برسند، خدمت بزرگی به حوزه سلامت کردهایم.
دکتر کرمانپور با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه باید هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو از محل گردشگری سلامت درآمدزایی شود، افزود: تاکنون برند واحدی با عنوان «سلامت ایرانزمین» نداشتیم، اما لوگوی این برند در حال طراحی است و طی دو ماه آینده در اختیار دانشگاهها قرار خواهد گرفت که با معرفی آن، وظایف جدیدی برای روابطعمومیهای حوزه سلامت تعریف میشود.
وی با تأکید بر اینکه شش درصد هزینههای کشور صرف حوادث و تنها چهار درصد از کل بودجه کشور سهم وزارت بهداشت است، گفت: هر اقدامی که بار درمان و بیماری را کاهش دهد، چند برابر در حفظ سلامت جامعه اثرگذار خواهد بود.