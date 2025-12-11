پخش زنده
استان گلستان با تنوع کمنظیر طبیعی، اقلیمی و فرهنگی، یکی از مقاصد برجسته گردشگری ایران میزبان هزاران مسافر داخلی و خارجی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس کیش، متولد گلستان، در رویداد ایران جان ، گلستان ایران با حضور در بخش گفتگوی خبری ۲۰ سیما کیش، با تشریح ویژگیهای فرهنگی و اقلیمی گلستان، گفت: این استان با حضور اقوام مختلف، نمونه برجسته ای از همزیستی مسالمتآمیز مردمان ایران اسلامی در کشور است و این الگوی همزیستی در کیش هم بهوضوح دیده میشود.
سروان سیدحسن حسینیفر، با اشاره به اینکه گلستان، نگارستان ایران است، گفت: ۱۳ اقلیم در جهان شناخته شده که ۸ اقلیم از آنها در گلستان وجود دارد و این استان را به یکی از زیباترین و پرظرفیتترین استانهای شمالی کشور برای گردشگری و سرمایهگذاری تبدیل کرده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس کیش، با اشاره به اینکه امنیت کشور نتیجه تلاش نیروهای امنیتی و نظامی است، گفت: در کیش شاخصهای امنیت اجتماعی یک سطح بالاتر از میانگین کشور است و قانونپذیری مردم کیش، مهمترین عامل شکلگیری آرامش منطقه است.
او افزود: گردشگران با مشاهده نظم و فرهنگ ساکنان و شهروندان، الگوی نظم را دنبال میکنند و این موضوع موجب حفظ و استمرار امنیت در جزیره میشود.
سروان حسینیفر با بیان اینکه مقابله با آسیبهای اجتماعی مأموریت عمومی است، گفت: والدین، مربیان و مسئولان، باید پیش از توصیه به دیگران، خود الگوی عمل باشند و راهکار مؤثر در این حوزه، اجتماعیسازی و مشارکت مردمی است.
سروان سید حسن حسینیفر، متولد ۱۳۶۳ در شهرستان کردکوی گلستان است و از سال ۱۳۸۶ به خدمت در فراجا پیوسته است.
او در دو دوره مأموریت حضور در کیش را داشته است و نوبت دوم هم از سال ۱۴۰۰ تاکنون بهعنوان معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس کیش فعالیت میکند.