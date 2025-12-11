به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،دیدار تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و فولاد خوزستان در هفته سیزدهم لیگ برتر فصل جاری پیگیری شد که با تساوی بدون گل در نیمه اول همراه بود.

این بازی در حالی گلی را در ۴۵ دقیقه نخست به همراه نداشت که سینا اسدبیگی در دقیقه ۱۴ با تکل خطرناک روی پای بازیکن مس با کارت زرد رو‌به‌رو شد، اما بررسی مجدد صحنه با استفاده از VAR باعث تغییر رنگ کارت داور شد تا اسدبیگی اخراج شود و شاگردان یحیی گل محمدی ۱۰ نفره بازی را پیگیری کنند.

این دیدار نخستین تجربه مجتبی جباری در کسوت سرمربیگری تیم مس رفسنجان بود که با تساوی آغاز شد. مس رفسنجان با کسب این نتیجه ۸ امتیازی باقی ماند و در قعر جدول قرار دارد.

فولاد خوزستان نیز با یک امتیاز از این دیدار ۱۳ امتیازی شد و در مکان سیزدهم جدول ایستاد. ترکیب و وضعیت دو تیم در جدول نشان می‌دهد که کسب امتیاز در خانه برای مس اهمیت ویژه‌ای داشت، اما تیم میزبان از فرصت‌های گلزنی خود استفاده نکرد.

نیمه اول بازی تحت تاثیر اخراج زودهنگام سینا اسدبیگی قرار گرفت و فولاد ده نفره ادامه داد، اما مس رفسنجان نتوانست از برتری عددی بهره برداری کند. خط میانی و دفاع دو تیم بازی بسته و کم اشتباهی ارائه دادند و دروازه بان‌ها عملکردی منظم داشتند که به ثبت تساوی بدون گل منجر شد. داوری امیر ایار در لحظه اخراج و کارت‌های داده شده در جریان بازی مورد توجه تماشاگران و کارشناسان قرار گرفت، هرچند تصمیمات داور از دید منابع رسمی مسابقه به عنوان بخشی از روند رقابت گزارش شد.

از منظر تاکتیکی، مس رفسنجان تحت رهبری جباری تلاش کرد بازی را در میانه میدان کنترل کند و با پاس‌های کوتاه به سوی دروازه فولاد فشار وارد کند، اما ترکیب مهاجمان و تصمیمات آخر در محوطه جریمه به گل بدل نشد.

فولاد خوزستان پس از اخراج سعی کرد با نظم دفاعی و ضد حملات موقعیت خلق کند، اما به دلیل کمبود نفردر میانه زمین نتوانست برتری لازم را ایجاد نماید. در مجموع، موقعیت‌های جدی گل در طول ۹۰ دقیقه محدود و دروازه بان‌ها نقش تعیین کننده‌ای در حفظ دروازه‌ها داشتند.

نتیجه این دیدار برای مس رفسنجان حاکی از ادامه روند سخت در جدول است و مسئولان باشگاه و کادر فنی باید در روز‌های آتی برای بهبود سهمیه امتیازی و خروج از منطقه پایین جدول برنامه ریزی کنند. از سوی دیگر فولاد خوزستان با این تساوی فرصت صعود در جدول را از دست داد و حالا نیاز به نتایج بهتر در بازی‌های پیش رو دارد تا جایگاه خود را ارتقا دهد.