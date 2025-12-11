میزان بارشهای اخیر در کهگیلویه وبویراحمد تا ساعت ۶:۳۰ امروز
سرفاریاب تاکنون با ثبت ۷۱ میلی متر باران رکورد دار بارشهای اخیر کهگیلویه و بویراحمد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل هواشناسی استان گفت: میزان بارشهای ثبتشده تا ساعت ۶:۳۰ امروز پنج شنبه ۲۰ آذر نشان میدهد بخشهای مختلف استان بارندگی قابل توجهی را تجربه کردهاند و سرفاریاب با ۷۱ میلیمتر بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داده است.
کرمی افزود: پس از آن نیز فیلگاه ۶۷، دوگنبدان ۶۵.۶، لیشتر ۶۲، قلعه دختر ۵۸، جاورده ۵۸، برم سبز ۵۷،دهدشت ۵۴.۷، امامزاده پهلوان ۵۴، سوق ۵۳.۵، درغک ۵۳ میلی متر باران ثبت شده است.
وی ادامه داد: بارشها در دیگر نقاط استان نیز به شرح زیر گزارش شده است: امامزاده علی ۵۲، دیل ۵۰.۵، چشمه جیوری ۴۸، باشت ایستگاه خودکار ۴۷.۱، قلعه رئیسی ۴۷، لنده ۴۴.۳، سرآسیاب یوسفی ۴۴، دیشموک ۴۲، چیتاب ۴۱.۱، سی سخت ۴۰.۵ ، مارگون ۳۹ ، لیکک ۳۷.۱، چرام ۳۶.۸، ستنگان ۳۶، کریک ۳۶، سپیدار ۳۴، ماهور باشت ۳۳، گنجهای ۳۳، پراشکفت ۳۲.۵، بوستان ۳۲، موشمی زیلایی ۳۱، تنگ سرخ ۳۱، کالوس ۳۰، باشت جهادکشاورزی ۲۹، سراب ننیز ۲۹، تل گاه ۲۹، تنگ رواق ۲۹، ده برآفتاب ۲۹، گنجگون ۲۸.۷، امامزاده جعفر ۲۸.۵، وزگ ۲۷، منصورخانی کاکان ۲۶، دشتروم ۲۶، یاسوج دولت آباد ۲۶.۹، یاسوج فرودگاه ۲۶.۵، پاتاوه ۲۶.۵، سیرون شبلیز ۲۴.۵ ، و ۵ سانتی متر برف و سینه نمک ۲۱ میلیمتر باران ثبت شده است.