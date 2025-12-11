به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل هواشناسی استان گفت: میزان بارش‌های ثبت‌شده تا ساعت ۶:۳۰ امروز پنج شنبه ۲۰ آذر نشان می‌دهد بخش‌های مختلف استان بارندگی قابل توجهی را تجربه کرده‌اند و سرفاریاب با ۷۱ میلی‌متر بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داده است.

کرمی افزود: پس از آن نیز فیلگاه ۶۷، دوگنبدان ۶۵.۶، لیشتر ۶۲، قلعه دختر ۵۸، جاورده ۵۸، برم سبز ۵۷،‌دهدشت ۵۴.۷، امامزاده پهلوان ۵۴، سوق ۵۳.۵، درغک ۵۳ میلی متر باران ثبت شده است.