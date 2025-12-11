فولاد سیرجان، مدافع عنوان قهرمانی در هفته پنجم لیگ برتر والیبال، پنجمین برد پیاپی را ثبت کرد، اما مس رفسنجان نتیجه را واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان، فولاد سیرجان مدافع عنوان قهرمانی در دیدار خانگی مقابل شهرداری ارومیه عملکرد چشمگیری ارائه کرد؛ شاگردان بهروز عطایی در سالن گهرروش هر سه ست را با نتایج ۲۵-۲۳، ۲۵-۱۶ و ۲۵-۲۱ به سود خود رقم زدند و پنجمین برد پیاپی خود را ثبت کردند.

فولادی‌ها با چهار برد و ۱۱ امتیاز در رتبه دوم جدول هستند و نماینده ارومیه با سه برد و ۹ امتیاز جایگاه چهارم را در اختیار دارد.

فولاد سیرجان در ابتدای این مسابقه از ترکیب امیرحسین توخته، امین خواجه خلیلی، امیرحسین ساداتی، علی رمضانی (کاپیتان)، علی حاجی پور، محمد ولی زاده و مهدی مرندی (لیبرو) استفاده کرد.

محمد بربست، امیررضا آفتاب آذری، محمد فلاح، متین احمدی، ایلیشن داودی پور، سلیم چپرلی و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) بازیکنان شروع کننده شهرداری ارومیه در این مسابقه بودند.

مدافع عنوان قهرمانی در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید و نتیجه دومین ست را هم ۲۵ بر ۱۶ از آن خود کرد.

شاگردان بهروز عطایی در سومین ست هم ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا با شکست شهرداری ارومیه به پنجمین برد متوالی خود دست یابند.

این مسابقه به مدت ۹۲ دقیقه پیگیری شد و دو هزار تماشاگر در سالن گهر روش فولادی‌ها را همراهی کردند.

تیم مس رفسنجان که در هفته نخست با شکست پاس گرگان تنها برد و دو امتیاز خود را به دست آورد، این هفته در حالی در دیدار خانگی میزبان سایپا تهران است که جدال تفکرات دو مربی جوان والیبال کشورمان یعنی اسماعیل بادرنگین و رضا صفایی یکی از جذابیت‌های این دیدار بود.

محمد ابراهیم‌زاده، علی اکبر پاکدلان، امید فولادی‌وندا و سیدمهدی موسوی به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت این مسابقه را برعهده دارند.

امیر افشار، احد رضایی، امیرخداپرستی، مجتبی قلی زاد، مهرداد شیبانی مهر، میلاد مومنی و رضا اصلانی نیز نارنجی پوشان شروع کننده سایپا در ابتدای این مسابقه بودند.

تیم مس در ست نخست این بازی با وجود میزبانی، ۲۸ بر ۲۶ نتیجه را واگذار کرد، اما در ست دوم ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسید تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

شاگردان رضا صفایی در ست سوم ۲۵ بر ۲۲ فاتح میدان شدند تا در آستانه شکست مس قرار گیرند. سایپایی‌ها در ست چهارم نیز ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند تا به نخستین برد خود دست یابند و در جایگاه دوازدهم جدول جایگزین مس شوند.

این دیدار که با حاشیه‌های زیادی همراه بود و ۱۴۳ دقیقه طول کشید، ۶ کارت زرد و قرمز داشت. دو تیم در این مسابقه اخطار تاخیر گرفتند.

رضا سقا از سایپا و امیرحسین ناوی از مس کارت زرد گرفتند و رضا صفایی سرمربی سایپا و فرشید محمدی بازیکن مس کارت قرمز دریافت کردند.

نتایج کامل دیدار‌ها :

رازین پلیمر ۳ – مهرگان نور ۲ (۲۶ بر ۲۴، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۲)

فولاد سیرجان ایرانیان ۳ – شهرداری ارومیه صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۱)

مس رفسنجان یک – سایپا تهران ۳ (۲۶ بر ۲۸، ۲۶ بر ۲۴، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

پیکان تهران ۳ – استقلال گنبد یک (۳۲ بر ۳۰، ۲۵ بر ۲۰، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۳)

فولاد مبارکه سپاهان ۳ – طبیعت اسلامشهر صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۹)

چادرملو اردکان ۳ – پاس گرگان صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۹)

صنعتگران امید یک – شهداب یزد ۳ (۲۵ بر ۲۳، ۲۰ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

جدول لیگ برتر مردان در پایان هفته پنجم بدین شکل است:

۱- شهداب یزد پنج برد و ۱۵ امتیاز

۲- فولاد سیرجان ایرانیان پنج برد و ۱۴ امتیاز

۳- فولاد مبارکه سپاهان چهار برد و ۱۳ امتیاز

۴- شهرداری ارومیه سه برد و ۹ امتیاز

۵- پیکان تهران سه برد و ۹ امتیاز

۶- چادر ملو اردکان سه برد و هشت امتیاز

۷- رازین پلیمر دو برد و هفت امتیاز

۸- صنعتگران امید دو برد و هفت امتیاز

۹- مهرگان نور دو برد و هفت امتیاز

۱۰- طبیعت دو برد و چهار امتیاز

۱۱- پاس یک برد و پنج امتیاز

۱۲- سایپا یک برد و سه امتیاز

۱۳- مس یک برد و دو امتیاز

۱۴- استقلال گنبد یک برد و دو امتیاز