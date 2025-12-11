پیروز قربانی از هواداران عذرخواهی کرد
پیروز قربانی با بیان اینکه نتیجه حاصلشده برابر انتظارات هواداران نبوده است، از آنها عذرخواهی کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،پیروز قربانی سرمربی تیم فجر شهید سپاسی شیراز شامگاه چهارشنبه پس از دیدار برابر تیم چادرملو اردکان، با بیان اینکه نتیجه حاصلشده برابر انتظارات هواداران نبوده است، از آنها عذرخواهی کرد و تأکید داشت که روند تیم رو به رشد است و آیندهای امیدوارکننده پیشِروست.
وی با اشاره به اینکه فلسفه تیمش مبتنی بر پیروزیطلبی است، گفت: شاید در فوتبال برخی تیمها بهدنبال نباختن باشند، اما من دوست دارم میل به پیروزی در تیمم وجود داشته باشد؛ حتی اگر نتیجه به ضرر ما تمام شود. باور دارم این رویکرد در آینده اتفاقات خوبی را رقم میزند.
سرمربی تیم فجر شهید سپاسی با یادآوری تجربه فصل گذشته افزود: پارسال بعد از بازی با پیکان گفتم آن تیم سقوط میکند و همین اتفاق افتاد، امروز هم مطمئن هستم فجر سپاسی در مسیر درستی قرار دارد.
قربانی عملکرد بازیکنانش را ستود و گفت: چه بازیکنانی که از ابتدا در زمین بودند و چه آنهایی که بهعنوان ذخیره وارد زمین شدند، با جانودل جنگیدند؛ از همه آنها تشکر میکنم. امروز چیزی را در تیم دیدم که مدتی بود احساسش نمیکردم؛ یک باور عمیق، یک حس واقعی درونی.
وی ادامه داد: بعضی بازیکنان پس از پیروزیها ناراحت بودند؛ چون احساس میکردند کیفیت تیم آن چیزی نیست که باید باشد، اما امروز کیفیت واقعی تیم را دیدم.
سرمربی فجر خطاب به هواداران تأکید کرد: از تماشاگران عزیز فجر سپاسی تشکر میکنم و بابت نتیجه امروز عذرخواهی میکنم. اما به شما قول میدهم که این تیم آخر فصل در نیمه بالای جدول خواهد بود. اگر چه حرفهای نیست قول بدهم، اما ایمان دارم که این اتفاق میافتد.