سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان:با اخراج زودهنگام سینا اسدبیگی و شرایط سخت بازی، تساوی نتیجه‌ای قابل قبولی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، فولاد خوزستان در روزی که از دقایق ابتدایی بازی ده نفره شد، موفق شد در رفسنجان یک امتیاز به دست بیاورد.

اخراج سینا اسدبیگی موضوعی بود که یحیی گل‌محمدی سرمربی فولاد در نشست خبری بعد از بازی با مس به آن اشاره کرد و این مسئله را دلیل اصلی پیروز نشدن تیمش دانست.

یحیی گل‌محمدی در مصاحبه بعد از بازی خود گفت: خوشحالیم که در کنار مردم خوب رفسنجان حضور داریم. این شهر باصفا با مردمانی مهمان پذیر و مهمان دوست است. از همه مردم رفسنجان بابت لطفی که در این دو روز داشتند، تشکر می‌کنم.

او ادامه داد: بازی با مس کاملا تحت تاثیر اتفاقی بود که در دقیقه ۱۷، ۱۸ افتاد. اتفاقاتی افتاد که من در طول دوران مربیگری‌ام تجربه نکرده بودم. ۹۰ دقیقه ده نفره بودیم، ۱۵ دقیقه ۸ نفره بودیم و… واقعا شرایط سختی بر ما گذشت. با این حال بچه‌ها با غیرت و بازی جسورانه نشان دادند تیم خوبی هستند. بازی کردن در این شرایط واقعا سخت است. از بازیکنانم واقعا تشکر می‌کنم. از تک تک آنها بابت جنگندگی و دوندگی ممنونم. خصوصا بعد از اخراج.

سرمربی فولاد خوزستان همچنین گفت: در بحث فنی بازی با اتفاقاتی که افتاد، کار برای آنها هم سخت‌تر شد. تیم ده نفره تمرکز دفاعی بیشتری دارد. بازی برای ما و حریف سخت شد و شاید در بعضی صحنه‌ها و زمانی که توپ در اختیار داشتیم، می‌توانستیم تصمیمات بهتری در حمله بگیریم و به گل هم برسیم. نتیجه صفر- صفر نتیجه بدی نبود با توجه به اتفاقاتی که افتاد. برای مس رفسنجان هم آرزوی موفقیت دارم.

گل‌محمدی درباره نتایج نامناسبی که فولاد تااینجای لیگ برتر کسب کرده، بیان کرد: دیروز آقای مطهری صحبت کردند و در این خصوص زیاد حرف زدیم. لازم نیست دیگر حرفی در خصوص نتایج و شرایط بزنیم. همه خبر دارند چه شده و چه نشده است.

ما ۳ بازی دیگر تا نیم فصل داریم. یک حذفی و دو لیگ برتر داریم و فرصت داریم بعد از این بازی‌ها در نیم فصل بتوانیم از پنجره نقل و انتقالاتی استفاده کنیم و تقویت شویم.