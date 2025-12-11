به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان. توکل شاکرمی در آئین آزادی چهار مادر لرستانی که به مناسبت ولادت بانوی مهر و وفا، حضرت فاطمه زهرا (س) برگزارشد، گفت: مجموع بدهی این زندانیان بیش از سه میلیارد تومان بود که ۵۰۰ میلیون تومان آن از طریق تسهیلات، ۶۰۰ میلیون تومان بلاعوض و مبلغ یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان نیز از طریق گذشت شکات فراهم شد.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۲۰ زن زندانی در استان با همکاری ستاد دیه آزاد شده‌اند.

مدیر ستاد دیه لرستان گفت: ستاد دیه لرستان با هدف کمک به زندانیان غیر عمد و افراد نیازمند در سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای در زمینه آزادی مددجویان زندانی انجام داده است تا با مشارکت خیران و نهاد‌های دولتی، مسیر آزادی و بازگشت زندانیان به جامعه هموارتر و بخشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها رفع شود.