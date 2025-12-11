به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: ساعت ۶ و ۳۴ دقیقه صبح امروز با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در محور بیرجند-خوسف دوربرگردان کویر تایر بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ کاظمی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه کامیون کمپرسی در دوربرگردان کویر تایر با یک سواری پراید برخورد کرده است که بر اثر این حادثه، ۴ نفر از سرنشینان پراید جان خود را از دست دادند.

وی با بیان این که علت تصادف برابر نظریه کارشناسان پلیس راه، بی مبالاتی راننده کمپرسی به علت عدم رعایت حق تقدم به انگیزه حرکت خلاف برای در دوربرگردان تشخیص داده شده است؛ افزود: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.