به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: در آسمان استان افزایش و گذر ابر و در پاره‌ای نقاط غربی، ارتفاعات استان رگبار پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

وی گفت: دریا نیز در محدوده غرب تنگه هرمز و خلیج فارس با وزش باد‌های جنوب شرقی متلاطم می‌شود.

وی افزود: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای رفت وآمد شناور‌ها بخصوص سبک، صیادی و تفریحی صورت گیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از فردا تا اواخروقت دوشنبه (۲۴ آذرماه) تحت تاثیر فعالیت سامانه بارشی در استان رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: با توجه به تقویت سامانه در برخی نقاط، آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی را به همراه دارد.

وی گفت: وصیه می‌شود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی افزود: به لحاظ دمایی در این مدت کاهش دمای بیشینه همچنین افزایش رطوبت نسبی و افزایش دمای کمینه مورد انتظار است.