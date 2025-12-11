پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز افزایش ابر و رگبار پراکنده باران در پارهای نقاط و افزایش باد جنوب شرقی در مناطق دریایی استان پیش بینی میشود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: در آسمان استان افزایش و گذر ابر و در پارهای نقاط غربی، ارتفاعات استان رگبار پراکنده باران پیش بینی میشود.
وی گفت: دریا نیز در محدوده غرب تنگه هرمز و خلیج فارس با وزش بادهای جنوب شرقی متلاطم میشود.
وی افزود: توصیه میشود تمهیدات لازم برای رفت وآمد شناورها بخصوص سبک، صیادی و تفریحی صورت گیرد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از فردا تا اواخروقت دوشنبه (۲۴ آذرماه) تحت تاثیر فعالیت سامانه بارشی در استان رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: با توجه به تقویت سامانه در برخی نقاط، آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانههای فصلی را به همراه دارد.
وی گفت: وصیه میشود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانهها و مسیلها و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی افزود: به لحاظ دمایی در این مدت کاهش دمای بیشینه همچنین افزایش رطوبت نسبی و افزایش دمای کمینه مورد انتظار است.