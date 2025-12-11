پخش زنده
همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) از برگزیدههای اجلاس سراسری نماز فرماندهی آماد و پشتیبانی شمالغرب ارتش تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرتیپ دوم ستاد ابراهیم عابدی فرمانده آماد و پشتیبانی شمالغرب ارتش در مراسم تجلیل از برگزیدههای اجلاس سراسری نماز گفت:آرامش و امنیت امروز کشور از برکت ایثار و فداکاری ارتش و نیروهای مسلح است.
سرتیپ دوم ستاد عابدی افزود: کارکنان ارتش در کنار تلاش برای تامین امنیت کشور در موضوع قرآن، نماز و معارف دینی اهتمام ویژه دارند.
وی اضافه کرد:با تدابیر فرماندهی نیروی زمینی ارتش در قالب طرحهای نورانی مصباح و لبیک برنامه دینی، فرهنگی و ورزشی برای کارکنان، خانوادهها و بازنشستهها تدوین شده است.
فرمانده آماد و پشتیبانی شمالغرب ارتش افزود:طرحهای لبیک در این فرماندهی برای تقویت روحیه پرسنل و خانوادهها به بهترین شکل اجرا میشود.
سرتیپ دوم ستاد امیر عابدی با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (ع) گفت:آن حضرت الگوی کامل یک بانوی مسلمان برای زنان ایرانی است.
وی گفت: تلاش همسران نیروهای مسلح برای تربیت فرزندان مضاعف است.
حجت الاسلام سجاد جالبی رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی شمالغرب نیز در این مراسم گفت:حضرت فاطمه زهرا (س) بهترین الگو برای بانوان ایران اسلامی است.
حجت الاسلام جالبی افزود: خانوادهها برای تربیت دینی و قرآنی فرزندان خود اهتمام جدی داشته باشند.
گفتنی است در این مراسم از ۴۱ برگزیده اجلاس سراسری نماز و طرحهای مصباح و لبیکهای ۳۱ گانه فرماندهی آماد و پشتیبانی شمالغرب ارتش تجلیل و قدردانی شد.