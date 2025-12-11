به گزارش خبرگزار‌ی صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی از توزیع بالغ بر ۸۷ میلیون لیتر مواد سوختی (بنزین، نفت، گازوئیل و...) توسط شبکه تعاونی روستایی در هشت ماهه امسال خبر داد.

سجاد حسامی گفت: شبکه تعاونی روستایی شهرستان‌ها، نقش مهمی در توزیع بهینه و عادلانه مواد سوختی در مناطق روستایی ایفا می‌کنند.

حسامی همچنین با اشاره به همکاری مطلوب اتحادیه تعاونی روستایی استان به عنوان مباشر خرید، افزود: در این مدت، بالغ بر ۱۳۸ هزار تن گندم از کشاورزان استان (با احتساب خرید تضمینی و مباشرتی) خریداری شده است.

وی همچنین از خرید سه هزار و ۹۰۰ تن سایر محصولات کشاورزی، به‌ویژه کلزا، (با احتساب خرید تضمینی و مباشرتی) خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر افزایش نزولات آسمانی و توسعه کشت گندم و کلزا توسط کشاورزان، سال آینده شاهد روند بهتری در این زمینه خواهیم بود.

مدیر تعاون روستایی استان گفت: برای حمایت و معرفی تولیدات زنان روستایی از جمله صنایع‌دستی، پوشاک، خوراکی‌ها، حبوبات، گیاهان دارویی، عرقیات و سایر کالا‌های تولیدی بومی، نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های فروش محصولات محلی روستا بازاربرگزار می‌شود.