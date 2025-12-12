به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ تورج دهقانی دستیابی به این سطح از تولید گاز غنی را نتیجه اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فنی و مدیریتی و فعالیت منسجم و همدلانه بخش‌های مختلف عملیاتی و ستادی این شرکت عنوان کرد و گفت: این دستاورد حاصل اقداماتی است که در یک سال گذشته با اولویت افزایش و پایداری تولید گاز غنی به واسطه حفر چاه‌های جدید، انجام تعمیرات اساسی هدفمند، نوسازی و افزایش ضریب اطمینان تجهیزات و همچنین بهره‌گیری از توان هزاران نفر از نیرو‌های متخصص داخل کشور دنبال شد و امروز ثمره آن تلاش‌ها به‌صورت ملموس در ارتقای ظرفیت برداشت گاز غنی از این میدان مشترک مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به افزایش ۶ میلیون مترمکعبی تولید روزانه گاز غنی از میدان مشترک پارس جنوبی نسبت به رکورد زمستان گذشته، گفت: پارس جنوبی ستون فقرات تأمین گاز ایران است و ارتقای ظرفیت تولید در این میدان، مستقیماً بر تاب‌آوری شبکه گازرسانی ملی اثر می‌گذارد.