مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام ثبت رکورد مجدد در تولید گاز غنی از میدان مشترک پارس جنوبی گفت: تولید روزانه این میدان با رسیدن به ۷۲۲ میلیون مترمکعب در بالاترین سطح خود قرار گرفت؛ رقمی که بیانگر جهش قابلتوجه در پایداری تأمین گاز کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ تورج دهقانی دستیابی به این سطح از تولید گاز غنی را نتیجه اجرای مجموعهای از برنامههای فنی و مدیریتی و فعالیت منسجم و همدلانه بخشهای مختلف عملیاتی و ستادی این شرکت عنوان کرد و گفت: این دستاورد حاصل اقداماتی است که در یک سال گذشته با اولویت افزایش و پایداری تولید گاز غنی به واسطه حفر چاههای جدید، انجام تعمیرات اساسی هدفمند، نوسازی و افزایش ضریب اطمینان تجهیزات و همچنین بهرهگیری از توان هزاران نفر از نیروهای متخصص داخل کشور دنبال شد و امروز ثمره آن تلاشها بهصورت ملموس در ارتقای ظرفیت برداشت گاز غنی از این میدان مشترک مشاهده میشود.
وی با اشاره به افزایش ۶ میلیون مترمکعبی تولید روزانه گاز غنی از میدان مشترک پارس جنوبی نسبت به رکورد زمستان گذشته، گفت: پارس جنوبی ستون فقرات تأمین گاز ایران است و ارتقای ظرفیت تولید در این میدان، مستقیماً بر تابآوری شبکه گازرسانی ملی اثر میگذارد.