وزارت امورخارجه ونزوئلا در واکنش به توقیف یک نفتکش در سواحل این کشور از سوی نیرو‌های آمریکایی، ضمن محکومیت این اقدام، از آن به دزدی دریایی تعبیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت امور خارجه ونزوئلا اقدام اخیر آمریکا در توقیف یک نفتکش در آب‌های دریای کارائیب را محکوم و آن را به دزدی دریایی تعبیر کرد.

این وزارتخانه از جامعه جهانی خواست با این رفتار ایالات متحده به‌عنوان اهرم فشار مخالفت کنند.

در همین راستا، «دِلسی رودریگز»، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا اع لام کرد که «امروز نقاب‌ها برافتاده و حقیقت آشکار و هدف واقعی آمریکا مشخص شده است که همان تصاحب نفت ونزوئلا است.

وی تأکید کرد که واشنگتن در پی «سرقت غیرقانونی نفت ونزوئلا بدون پرداخت هیچ‌گونه بهایی» است.

معاون رئیس‌جمهوری ونزوئلا با بیان اینکه این اقدام نقض آشکار حقوق بین‌الملل است که مسئولیت حقوقی به‌دنبال دارد، تأکید کرد: کشورش به همه نهاد‌ها و مجامع بین‌المللی مراجعه خواهد کرد تا سرقت علنی آمریکا را افشا کند.

رودریگز افزود که ونزوئلا با «اتحاد ملی» برای دفاع از منابع و ثروت‌های خود اقدام خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد: دفاع از دارایی‌هایمان یک حق حاکمیتی است و ونزوئلا فارغ از هر چالشی پیروز خواهد شد.

خبرگزاری بلومبرگ چهارشنبه شب اعلام کرد که نیرو‌های آمریکایی یک نفتکش را به بهانه اینکه تحت تحریم بوده، توقیف کرده‌اند.

پس از آن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با تأیید این اقدام گفت که واشنگتن به زودی تصاویر توقیف این نفتکش را منتشر خواهد کرد.