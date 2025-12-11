پخش زنده
امروز: -
۲۹ نفر از سرنشینان ۱۱ خودروی گرفتار در برف و کولاک گردنه الماس خلخال نجات یافته و در پایگاه امداد و نجات شهدای الماس اسکان داده شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بارش شدید برف و کولاک در گردنه الماس خلخال، مسافران محورهای ارتباطی این شهرستان را غافلگیر کرد.
برودت هوا و بارش برف در ارتفاعات خلخال، بهویژه در محورهای خلخال ـ اسالم و خلخال ـ پونل، موجب کولاک شدید و اختلال در تردد شد.
راهداران و امدادگران با تلاش گسترده، بارها نسبت به برفروبی و تیغهزنی در محور خلخال ـ اسالم در محدوده استان اردبیل اقدام کردند.
در همین راستا، حسین وطندوست فرماندار خلخال به همراه معاون عمرانی فرمانداری و رئیس اداره راهداری این شهرستان، از راهدارخانه الماس در محور خلخال ـ اسالم بازدید و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت برفروبی قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، با تلاش بیوقفه امدادگران، ۱۱ خودروی گرفتار در برف از کولاک نجات یافتند و ۲۹ نفر از سرنشینان آنها در پایگاه امداد و نجات شهدای الماس اسکان داده شدند.
فرماندار خلخال از تلاش شبانهروزی راهداران، امدادگران و تیمهای زمستانی پلیس قدردانی کرد.
عباس حقی، رئیس اداره راهداری خلخال نیز با هشدار نسبت به تداوم کولاک شدید، از رانندگان خواست تنها با تجهیزات زمستانی و سوخت کافی در این محورها تردد کنند.