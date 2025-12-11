به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «فرحان حق»، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که غزه با یک سامانه بارشی جدید روبه‌رو است که خطر هیپوترمی (کاهش دمای بدن به زیر ۳۵ درجه سانتیگراد) برای کودکان و نوزادان را افزایش می‌دهد.

به‌گفته وی، سازمان ملل روزانه تا هشت‌هزار قطعه پوشاک زمستانی توزیع می‌کند و صد‌ها خانواده از مناطق ساحلیِ در معرض سیل به نقاط امن منتقل شده‌اند.

حق از تداوم اختلال در ورود مواد آموزشی به نوار غزه خبر داد و گفت: از ابتدای دسامبر حدود ۲۶۰ هزار نفر از طریق ۶۰ نقطه توزیع، از جمله در شمال غزه، کمک غذایی دریافت کرده‌اند. همچنین برای نخستین‌بار از ماه اوت (مرداد / ‏‬ شهریور) تیم‌های دامپزشکی وارد غزه شده‌اند.

وی با اشاره به افزایش حوادث امنیتی که به گفته وی "جان غیرنظامیان و نیرو‌های امدادی را تهدید می‌کند"، خاطرنشان کرد که یک مرکز درمانی در المغازی نیز در ساعات گذشته در منطقه موسوم به منطقه "خط صفر"هدف گلوله قرار گرفته است.

القدس العربی نوشت: بر اساس داده‌های وزارت بهداشت غزه، بیش از نیمی از دارو‌های اساسی موجود نیست و کمبود شدید در خدمات درمانی، جراحی و تجهیزات حیاتی گزارش شده است.

معاون سازمان ملل متحد در پاسخ به پرسش القدس العربی درباره مجموعه‌ای از نقض‌های اخیر اسرائیل در غزه، کرانه باختری و لبنان، تأکید کرد که تمام نهاد‌ها از جمله اسرائیل ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی هستند و هرگونه قتل غیرنظامیان باید مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد.

حق در مورد تحولات در جنوب یمن نیز اعلام کرد که دبیرکل تحولات اخیر از جمله گسترش نفوذ شورای انتقالی جنوب [مورد حمایت امارات]را در سفر‌های پیش‌رو به عمان و عربستان پیگیری خواهد کرد و سازمان ملل متحد بر ضرورت حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی یمن تأکید دارد.