پخش زنده
امروز: -
کاشان از خشکترین پاییز نیم قرن اخیر گذر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: با بارش باران در ساعات بعدازظهر نوزدهمین روز آذر، در بسیاری از مناطق کاشان و آران و بیدگل، خشکی بیسابقهای که از ابتدای پاییز امسال این مناطق را در بر گرفته بود، سرانجام پایان یافت.
عباس ارغوانی افزود: بر اساس پیشبینیها، فعالیت سامانههای بارشی در روزهای پیشِرو بهصورت متناوب ادامه خواهد داشت.
وی گفت: از ساعات بعدازظهر امروز تا بامداد جمعه، شرایط ناپایدار جوی در منطقه حاکم خواهد بود.
رئیس اداره هواشناسی کاشان افزود: در این مدت بارشهای رگباری باران در مناطق دشتی، بارش برف در برخی ارتفاعات، همراه با رعدوبرق، تندباد لحظهای، مه و احتمال آبگرفتگی معابر پیشبینی میشود.