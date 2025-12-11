به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: با بارش باران در ساعات بعدازظهر نوزدهمین روز آذر، در بسیاری از مناطق کاشان و آران و بیدگل، خشکی بی‌سابقه‌ای که از ابتدای پاییز امسال این مناطق را در بر گرفته بود، سرانجام پایان یافت.

عباس ارغوانی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، فعالیت سامانه‌های بارشی در روز‌های پیش‌ِرو به‌صورت متناوب ادامه خواهد داشت.

وی گفت: از ساعات بعدازظهر امروز تا بامداد جمعه، شرایط ناپایدار جوی در منطقه حاکم خواهد بود.

رئیس اداره هواشناسی کاشان افزود: در این مدت بارش‌های رگباری باران در مناطق دشتی، بارش برف در برخی ارتفاعات، همراه با رعدوبرق، تندباد لحظه‌ای، مه و احتمال آب‌گرفتگی معابر پیش‌بینی می‌شود.