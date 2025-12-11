پخش زنده
استاندار کرمان: اقتصاد دانشبنیان و حوزه فناوری و نوآوری امروز به یکی از محورهای اصلی تحرک و توسعه استان تبدیل شده است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدعلی طالبی در مراسم پایانی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان کرمان افزود: در حوزه اقتصاد دانشبنیان و نوآوری، تحول جدی در نوع ارتباط بین بنگاههای اقتصادی استان با تأمینکنندگان خدمات و قطعات در حال شکلگیری است.
وی تاکید کرد: این ارتباط میتواند بسیار فراتر از وضعیت فعلی تقویت و بهتدریج شبکهای فعال و پویا از شرکتهای فناور و نوآور با اتکا به حمایت بنگاههای بزرگ اقتصادی ایجاد شود تا بتوانند حتی فراتر از استان نیز خدمات ارائه دهند.
استاندار کرمان ادامه داد: بخش خصوصی، شرکتهای بزرگ و بنگاههای اقتصادی استان مسیر مناسبی را در حمایت از شرکتهای فناور پیگیری میکنند.
نمایشگاه هفته پژوهش به مدت سه روز از ۱۷ تا ۱۹ آذردر محل مصلای امام علی (ع)، شهر کرمان بر پا شد.