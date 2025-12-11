به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار رحیم جهانبخش در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر انتقال محموله بزرگ مواد مخدر به استان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه اطلاعاتی سربازان گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی استان و شهرستان شاهین دژ قرار گرفت.

وی افزود: در نهایت با اقدامات فنی پلیس، کامیون مورد استفاده متهمان در محور "شاهین دژ – بوکان" شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه توقیف شد.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی ادامه داد: در بازرسی از کامیون توقیف شده، مقدار ۱۷۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک که بصورت ماهرانه‌ای جاساز شده بود، کشف شد.

وی تصریح کرد: با این عملیات ویژه پلیس؛ سه نفر متهم دستگیر و دو دستگاه خودرو مورد استفاده متهمان در این پرونده توقیف که برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سردار جهانبخش در پایان تاکید کرد: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر با جدیت از سوی پلیس استان دنبال می‌شود و با توجه به نقش بی بدیل شهروندان در دستاورد‌های پلیس، ضروری است همکاری‌های آنان در این زمینه، بیش از گذشته تداوم یابد و هر گونه مورد مشکوکی را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.