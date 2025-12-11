به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل آموزش و پرورش استان در شورای آموزش و پرورش گفت: مقرر شد شیر رایگان در مجموع ۴۴ نوبت تا پایان سال در مدارس توزیع شودکه اجرای این طرح در ۹۵ مدرسه استان آغاز شده است.

استاندار همدان هم بر ارتقاء کیفیت آموزشی و افزایش رتبه‌های برتر تاکید کرد.

حمید ملانوری شمسی افزود: هدف ما ایجاد زمینه‌ای است که دانش‌آموزان با کمترین استرس در کنکور شرکت و رتبه‌های برتر را در این آزمون کسب کنند که این رتبه‌ها علاوه بر المپیاد‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات علمی، یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش استان خواهد بود.

او همچنین با تأکید بر ضرورت اجرای عملیاتی طرح «نماد» گفت: شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان در معرض آسیب باید با پیگیری مستمر مدیران مدارس انجام شود و هیچ دانش‌آموزی نباید بدون پشتوانه رها شود.

سال گذشته ۹۸ درصد دانش‌آموزان استان در غربالگری طرح نماد شرکت و ۸۰ درصد مدیران نیز آسیب‌های مدارس را در سامانه ثبت کرده‌اند که دانش‌آموزان پس از غربالگری در چهار سطح «بی‌خطر، کم‌خطر، متوسط و پرخطر» دسته‌بندی می‌شوند و گروه‌های پرخطر برای مصاحبه تشخیصی به مراکز مشاوره ارجاع خواهند شد.

در پایان از بسته‌های جدید آموزشی و پرورشی با عنوان «ایران‌مون» رونمایی شد.

این بسته‌ها با محوریت تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی شامل کتاب‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و مجموعه فعالیت‌های تربیتی برای مربیان پرورشی است و به‌صورت رایگان در اختیار مدارس قرار می‌گیرد.