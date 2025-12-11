پخش زنده
کشتی حامل بیش از ۷۳ هزار تن گندم وارد بندر امام خمینی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت:این کشتی که حامل ۷۳ هزار و ۲۸۹ تن گندم میباشد که محموله آن توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران خریداری شده در اسکله ۱۴ بندر امام خمینی (ره) پهلودهی شد.
امید جهاننژادیان با بیان این موضوع که استان خوزستان پرچمدار خرید تضمینی گندم در کشور است افزود:میزان گندم خریداریشده در خوزستان معمولاً مازاد بر نیاز استان است و برای خوراک کارخانجات آرد از گندم بومی با کیفیت بالا استفاده میشود لذا گندمهای وارداتی به استانهای نیازمند ازسال میشود.
وی درباره روند انتقال محموله نیز گفت:پس از تخلیه، محموله گندم ابتدا به مراکز ذخیرهسازی منتقل میشود و سپس مطابق برنامه ابلاغی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، از طریق حملونقل ریلی و جادهای به استانهای نیازمند ارسال خواهد شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان تأکید کرد: هماهنگی کامل میان مجموعه بندری، عوامل عملیاتی و ناوگان حملونقل برقرار شده تا فرآیند تخلیه و انتقال این محموله راهبردی با سرعت و دقت انجام شود.