

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان بیست‌وهفتمین نمایشگاه سیار موزه ملی علوم وفناوری با هدف ترویج علم، تقویت آموزش‌های غیررسمی و فراهم کردن دسترسی گسترده‌تر دانشجویان و شهروندان به تجربه‌های علمی و تعاملی با نمایش ۵۰ اثر از نمونه‌های تاریخی علم، آثار مرتبط با فناوری‌های نوین و رویداد‌های علمی جذاب، فرصت تازه‌ای برای آشنایی مخاطبان با تاریخ و روند تحول دانش در ایران و جهان فراهم می‌کند. بازدیدکنندگان می‌توانند از نزدیک با بخشی از گنجینه علمی کشور، شامل ابزار‌های علمی قدیم، فناوری‌های کاربردی و نمونه‌های بازسازی‌شده سازوکار‌های علمی آشنا شوند.

این نمایشگاه به مدت ۵ روز از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۹ تا ۱۷ در سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان به آدرس سیرجان، کیلومتر یک جاده بافت برپا می‌شود و بازدید برای عموم آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند برای هماهنگی بازدید با شماره تلفن ۰۳۴-۴۱۵۳۲۹۰۱ تماس بگیرند.

برپایی نمایشگاه‌های سیار از سوی موزه ملی علوم و فناوری ایران، طی سال‌های اخیر نقش مهمی در توسعه عدالت آموزشی و ایجاد دسترسی برابر به محتوای علمی برای شهر‌های مختلف کشور داشته است.