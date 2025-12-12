پخش زنده
رعایت فاصله اجتماعی و مراقبت خانگی توسط خانوادهها مهمترین گام برای جلوگیری از گسترش آنفلوانزاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان دشتستان گفت: تشخیص اولیه و مراقبت خانگی توسط خانوادهها مهمترین گام برای جلوگیری از شیوع آنفلوانزا است.
دکتر احسان دربان ملک اظهار داشت: بعد از اتمام و کمرنگ شدن ویروس کرونا، در فصل زمستان ویروسهای آنفولانزا، سرماخوردگی آدنوویروس ها، کرونا ویروس جان افراد را تهدید میکند و مشکلات تنفسی به وجود میآورد.
وی گفت: کرونا و آنفلوانزای کنونی دو ویروس متفاوت هستند، اما راههای انتقال، علائم اولیه و راههای پیشگیریشان مشترک است و رعایت بهداشت، واکسیناسیون و تقویت سیستم ایمنی بدن به جلوگیری از ابتلا به این ویروسها کمک میکند.
دربان ملک افزود: تب، بدندرد، ضعف، سرفه، سردرد، گلودرد و آبریزش بینی، خوابآلودگی و بیحالی از علائم بیماری آنفلوانزا است و راههای پیشگیری از آن تزریق واکسن، رعایت بهداشت فردی بخصوص شست شوی مکرر دستها با آب و صابون، پرهیز از تماس با فرد بیمار، ماندن در خانه در هنگام بیماری است.
وی بیان کرد: جهت تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر این ویروس بخصوص در کودکان، افراد با بیماری زمینهای و سیستم ایمنی ضعیف، غذاهای دارای ویتامین سی، پروتئین، ویتامین آ، ویتامین دی، زینک و مایعات استفاده شود.
دربان ملک در خصوص خطرات این ویروس و سرعت انتقال آن گفت: عفونت گوش، کمآبی، ذاتالریه، تشدید بیماری زمینهای از خطرات آنفلوانزاست و راه انتقال آن نیز قطرات تنفسی، تماس مستقیم و هوای بسته است.
معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان دشتستان با توجه به شیوع بیماری آنفلوانزا بخصوص در سنین زیر ۱۴سال به والدین توصیه کرد: در صورت مشاهده علائمی مانند بیحالی، گلودرد، سرفه، بدندرد و تب بههیچعنوان فرزند خود را به مدرسه نفرستند.