به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد دشتی‌زاده افزود: باتوجه به حمایت‌های قانون گذار از سرمایه گذاران در مناطق ویژه اقتصادی آمادگی لازم برای رونق اقتصادی، اشتغال و تولید در این منطقه وجود دارد.

وی مبارزه با زمین‌خواری را یکی از مهم‌ترین اقدامات دوره مدیریت خود عنوان کرد و یادآور شد: در پرونده واگذاری غیرقانونی ۱۳۴ هکتار زمین، تاکنون ۱۱۸ هکتار بازپس‌گیری شده و ۱۶ هکتار باقی‌مانده در مرحله رسیدگی قضایی است.

دشتی زاده گفت: مجموع اراضی بازگشته از پرونده‌های مختلف ۱۲۵ هکتار به ارزش چهار هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهریادآور شد: پرونده سنگین آهن‌آلات جزیره خارگ که پیش‌تر به زیان منطقه ویژه رأی خورده بود، با پیگیری حقوقی شکسته شد و از پرداخت آن معاف شدیم.

دشتی زاده از یک پرونده بزرگ سوءاستفاده ارزی خبر داد و گفت: در این پرونده ارز دولتی با اختلاف حدود ۹۰ درصدی از طریق فاکتورسازی و ورود کالای مستعمل دریافت شده بود که اکنون در دست پیگیری قضایی است.

وی با بیان اینکه حمایت از تولید و تسهیل فعالیت‌های صنعتی و آموزشی در دستور کار قرار دارد گفت: اکنون ۳۸ شرکت صنعتی و ۳۷ شرکت خدماتی در منطقه فعال هستند و حدود یک‌هزار و ۵۰۰ کارگر مشغول به کارند.

به گفته دشتی‌زاده، ۳۰ متقاضی جدید برای دریافت زمین در نوبت قرار دارند که با تکمیل فرایندها، زمینه ایجاد ۵۴۰ فرصت شغلی جدید فراهم خواهد شد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر یادآور شد: این منطقه پس از عبور از چالش‌های بزرگ مالی، بازپس‌گیری گسترده اراضی و مقابله با پرونده‌های اقتصادی، امروز با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال، در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته است.

دشتی زاده افزود: پرداخت حقوق‌های معوق کارکنان به‌طور کامل انجام شده و حقوق‌ها به‌روز است و بدهی‌های سنواتی نیز با برنامه‌ریزی مالی و افزایش بهره‌وری تسویه شده است.