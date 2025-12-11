پخش زنده
دولت ونزوئلا با انتشار بیانیهای تند، توقیف غیرقانونی نفتکش متعلق به این کشور در دریای کارائیب توسط ایالات متحده را محکوم کرد و آن را مصداق بارز «دزدی دریایی» و «غارت سازمانیافته» منابع انرژی خود دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کاراکاس، دولت ونزوئلا ساعتی پیش با صدور بیانیهای رسمی، اقدام اخیر ایالات متحده آمریکا در توقیف یک نفتکش متعلق به این کشور در آبهای دریای کارائیب را به شدت محکوم کرد. کاراکاس تأکید کرده است که برای دفاع از حاکمیت ملی و بازپسگیری حقوق خود، به تمامی نهادهای قضایی و بینالمللی متوسل خواهد شد.
در این بیانیه، کاراکاس اقدام واشنگتن را حرکتی «جنایتکارانه»، «غیرقانونی» و «بیسابقه» توصیف کرده و تصریح کرده است که این عمل چیزی جز «دزدی آشکار» و «دزدی دریایی بینالمللی» نیست که با ابتداییترین اصول حقوق بینالملل در تضاد است.
بیانیه دولت ونزوئلا همچنین به اعتراف علنی رئیسجمهور آمریکا مبنی بر انجام این عملیات اشاره کرده و آورده است: این نخستین بار نیست که واشنگتن آشکارا به چنین اقدامات خصمانهای اعتراف میکند. این رویکرد بخشی از یک طرح عامدانه و سیستماتیک برای مصادره و غارت ثروتهای انرژی ملت ونزوئلا بدون پرداخت هیچگونه هزینهای است.
دولت ونزوئلا در ادامه این اطلاعیه رسمی، هدف اصلی کاخ سفید از این اقدامات را تسلط بر منابع نفتی و انرژی این کشور دانسته و از جامعه جهانی خواسته است تا در برابر این قانونشکنی آشکار سکوت نکنند و اقدام آمریکا را محکوم نمایند.
در پایان این بیانیه تأکید شده است که جمهوری بولیواری ونزوئلا در برابر این تجاوز ساکت نخواهد نشست و ضمن شکایت به تمامی نهادها و مراجع ذیصلاح بینالمللی، با تمام قوا از حاکمیت ملی، منابع طبیعی و کرامت مردم خود دفاع خواهد کرد.