به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان، اولین رویداد ملی استارتاپ گردشگری خلاق، چهارشنبه ۱۹ آذر با حضور اساتید و دانشجویان در محل مجتمع آموزش عالی بم آغاز به کار کرد.

این رویداد به مدت سه روز در شهر جهانی بم برگزار می‌شود و در پایان، ایده‌های برتر با حضور سرمایه‌گذاران بخش گردشگری مورد حمایت قرار گرفته و زمینه تبدیل آنها به کسب‌وکار فراهم خواهد شد.

علی آزادمنش رئیس مجتمع آموزش عالی بم در مراسم افتتاح این رویداد با اشاره به ظرفیت‌های بالای شهرستان بم در حوزه گردشگری گفت: برگزاری این رویداد می‌تواند نقشی مؤثر در توسعه گردشگری کشور ایفا کند. شهر بم با پیشینه‌ای چند هزار ساله، نمادی از شکوه تمدن ایرانی است و این همایش فرصتی برای پیوند گذشته و آینده و تلفیق اصالت فرهنگی با نوآوری و فناوری است.

وی افزود: هدف این رویداد صرفاً رقابت نیست، بلکه آفرینش ایده‌هایی است که می‌توانند چهره صنعت گردشگری کشور را دگرگون سازند.

آزادمنش با تأکید بر نقش خلاقیت در رونق اقتصادی و اشتغال گفت: در این مجتمع باور داریم فرصت اشتغال و رشد اقتصادی در دل خلاقیت و دانش نهفته است و استارت‌آپ‌ها میدان شکوفایی استعداد‌های جوان کشور هستند. از این‌رو برگزاری رویداد گردشگری خلاق را گامی در جهت توسعه هوشمند منطقه و کشور می‌دانیم.

وی بیان کرد: هر ایده‌ای، هرچند کوچک، اگر با ایمان و خلاقیت دنبال شود، می‌تواند زمینه‌ساز امید، اشتغال و رشد اقتصادی باشد و امیدواریم نتایج این رویداد علاوه بر خلق ایده‌های کارآمد، به شکل‌گیری همکاری‌ها و دوستی‌های ماندگار منجر شود و نام بم و ایران در نقشه گردشگری خلاق جهان بیش از پیش بدرخشد.