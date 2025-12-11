پخش زنده
امروز: -
رضا قاسمی نسب خبرنگار گلستانی صبح امروز در راستای برنامه ایران جان در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر، در مورد فرصت طلایی رویداد ملی ایران جان برای استان گلستان سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ قاسمی نسب تاکید کرد: این رویداد بهترین فرصت برای جذب سرمایه گذاری در بخشهای مختلف استان بوده است.
با اختصاص ظرفیتهای رسانه ملی به معرفی گلستان، بزرگترین رویداد رسانهای تاریخ گلستان از شنبه ۱۵ آذر تحت عنوان ایران جان آغاز شده است و تا ۲۱ آذر ادامه دارد.
ایرانجان برای معرفی توانمندیها، ظرفیتها، فرهنگ، تاریخ، اقوام، چهرهها، صنایع، گردشگری و زیرساختهای استان طراحی شده و هدف این است که یکباره و در یک هفته، تمام داشتههای گلستان به نمایش گذاشته شود.