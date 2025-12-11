به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ قاسمی نسب تاکید کرد: این رویداد بهترین فرصت برای جذب سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف استان بوده است.

با اختصاص ظرفیت‌های رسانه ملی به معرفی گلستان، بزرگ‌ترین رویداد رسانه‌ای تاریخ گلستان از شنبه ۱۵ آذر تحت عنوان ایران جان آغاز شده است و تا ۲۱ آذر ادامه دارد.

ایران‌جان برای معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها، فرهنگ، تاریخ، اقوام، چهره‌ها، صنایع، گردشگری و زیرساخت‌های استان طراحی شده و هدف این است که یک‌باره و در یک هفته، تمام داشته‌های گلستان به نمایش گذاشته شود.