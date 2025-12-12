پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: نبود صنایع پاییندستی و تکمیلی موجب از دست رفتن سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار ظرفیت اقتصادی در استان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر نصرالله کشاورز افزود: به همین منظور، تعامل نظاممند با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی برای برنامهریزی توسعهای و رفع موانع سرمایهگذاری در دستور کار قرار گرفته و همکاری با هسته مطالعات و دبیرخانه ستاد جذب سرمایهگذاری برای تدوین طرح توسعه صنایع پاییندستی آغاز شدهاست.
وی ادامه داد: همچنین سهولت فرآیند ساخت واحدهای تولیدی جدید در دستور کار قرار گرفته و ظرفیت شهرکهای صنعتی در شهرستانهای مختلف مزیت مهم استان است.
کشاورز اظهار داشت: همه شهرستانها در این برنامه ملی نقشآفرینی خواهند کرد، زیرا توسعه سرمایهگذاری و ایجاد ارزش افزوده زمانی محقق میشود که ظرفیتهای موجود بهطور واقعی وارد فرآیند توسعه شوند.
وی ادامه داد: استان بوشهر باید برنامه شفاف، هدفگذاری دقیق و نقشه راه مشخص داشته باشد تا نشان دهد صنعت و تجارت این استان پویایی لازم را دارد و این مسیر با مشارکت همه بخشها آغاز شده و ادامه خواهد یافت.