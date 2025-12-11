به گزاش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا کریمی‌شاد، کارشناس حوزه انرژی و ماینینگ با حضور برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر با اشاره به پیامد‌های استخراج رمزارز غیرمجاز گفت: مصرف بی‌رویه دستگاه‌های استخراج رمزارز که به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند، در حالت عادی بین پنج تا هفت درصد از کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد و در روز‌های اوج تقاضای مصرف تابستان، باعث ۱۰ تا ۱۵ درصد ناترازی در شبکه می‌شود.

او افزود: فعالیت مستمر دستگاه‌های استخراج رمزارز علاوه بر ایجاد بار اضافی، موجب فرسودگی تدریجی تجهیزات و وارد آمدن فشار مضاعف به شبکه برق می‌شود؛ به گونه‌ای که بخشی از برقی که باید در صنایع مصرف شود، توسط رمزارزهای غیرمجاز هدر می‌رود.

کریمی‌شاد با اشاره به تبلیغات گسترده استخراج رمزارز در فضای مجازی تأکید کرد: برخلاف آنچه تبلیغ می‌شود، راه‌اندازی دستگاه‌های استخراج رمزارز در منازل عملاً امکان‌پذیر نیست، زیرا نیازمند دانش فنی و زیرساخت تخصصی است و در محیط خانگی نه‌تنها به درآمد نمی‌رسد، بلکه خطرات جدی به همراه دارد.

وی یادآور شد: استخراج رمزارز در منازل غیرمجاز است و برای آن جرایم سنگینی در نظر گرفته شده است، علاوه بر هزینه خرید دستگاه، مخارج نگهداری و مصرف بالای برق نیز وجود دارد و ۹۹ درصد افراد نه‌تنها به سود نمی‌رسند، بلکه هزینه اولیه دستگاه هم جبران نمی‌شود و در نهایت به‌عنوان متخلف شناخته می‌شوند.