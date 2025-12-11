به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرتضی رضایی از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد بی پناه در سطح شهر، با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند تا همکاران مربوطه در اسرع وقت به محل اعزام‌شده و این افراد را به گرمخانه منتقل کنند.

او با تأکید بر اینکه گرمخانه‌های شهرداری همدان به‌طور مستمر فعالند، تاکید کرد: فعالیت گرمخانه‌ها تنها معطوف به فصل زمستان نیست و در تمام سال پذیرای افراد بی‌سرپناه است.

مدیر خدمات شهری شهرداری همدان با اشاره به افزایش مراجعات در ماه‌های سرد سال افزود: سال گذشته میانگین هر شب صد و۱۱ نفر در گرمخانه اسکان یافتند و در شب‌های بسیار سرد و برفی حتی بیش از ۲۰۰ نفر نیز پذیرش شده‌اند و ظرفیت پذیرش گرمخانه تا ۲۵۰ نفر وجود دارد.

رضایی با بیان اینکه در گرمخانه خدمات شام، صبحانه و امکان استحمام ارائه می‌شود تصریح کرد: در روز‌های سرد یا بارانی، اصراری برای خروج افراد در طول روز نداریم و اگر فرد کاری بیرون نداشته باشد می‌تواند ساعات روز را نیز در گرمخانه سپری کند.

او یکی از مهم‌ترین اقدامات شهرداری را ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای به مراجعان بیان کرد و گفت: تقریبا همه افراد حاضر در گرمخانه با همکاری بیمه سلامت، بیمه شده‌اند و درمان آنها نیز پیگیری می‌شود.