به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ مدیرکل امور استان‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، در مراسم معرفی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان گفت : شهید حاج قاسم سلیمانی نماد عملی مبارزه با منکر در زمانه ما بود؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز از او به‌عنوان یک مکتب درس‌آموز یاد کرده‌اند.

حجت‌الاسلام سید جلال رضوی‌مهر، تصریح کرد : حاج قاسم در میدان عمل نشان داد که چگونه می‌توان با ایثار، بصیرت و شجاعت، معروف را در سطح بین‌المللی گسترش داد و با منکرات بزرگ جهانی مقابله کرد.

وی با اشاره به موضوع رویداد اخیر ورزشی در کیش اعلام کرد : هر رویداد و برنامه فرهنگی باید در چارچوب زیست‌بوم محلی و متناسب با فرهنگ و ارزش‌های جامعه باشد؛ اگر ستاد امر به معروف و نهی از منکر وظایف خود را درست اجرا کند، هیچ‌کس جرأت برگزاری چنین برنامه‌هایی را نخواهد داشت.

حجت‌الاسلام حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان نیز با اشاره به گستردگی جغرافیایی و اجتماعی این استان گفت: تحقق عملی فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیازمند همکاری جدی، هماهنگی مستمر و مشارکت فراگیر مجموعه‌های مختلف مردمی و نهادی است.

در این مراسم مجید ستایش‌نیا به عنوان دبیر جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان معرفی و از خدمات علی شجاع حیدری، دبیر پیشین ستاد، قدردانی شد.

ستایش نیا متولد سال ۱۳۵۸ مسئول ستاد نمازجمعه کرمان است و پیش از این معاون اجتماعی سپاه ثارالله استان کرمان بوده ؛ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی دارد.