مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: خاک فقط یک بستر کشاورزی نیست بلکه بخشی از زیرساختهای شهری ماست و کیفیت آن مستقیم با سلامت مردم، کیفیت زندگی، اکوسیستم شهری و تاب آوری شهرها در برابر تغییرات اقلیمی مرتبط است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی اعتمادی بیان کرد: در استان بوشهر، با شرایط اقلیمی خاص، محدودیت آب، گرمای شدید و شوری آب و خاک نقش خاک در تامین غذای پایدار کشاورزی و در عین حال در پشتیبانی از فضای سبز شهری و کنترل روان آبها بسیار حیاتی است.
وی بیان کرد: امسال از سوی سازمان ملل شعار خاکهای سالم برای شهرهای سالم انتخاب شده است، زیرا اگر خاک ما سالم باشد میتواند آب باران را بهتر جذب کرده و از فرسایش جلوگیری کند، کربن را ذخیره و به ما در مقابله با گرما و طوفانهای شن کمک کند.
اعتمادی گفت: خاکهای متراکم یا تخریب شده توان این خدمات حیاتی را از دست میدهند به همین دلیل امسال ما در مدیریت خاک و آب استان بوشهر بر سه رکن اصلی تمرکز کردهایم.
وی اضافه کرد: سنجش دقیق و پایش وضعیت خاک، امرزوه از طریق اندازهگیری شاخصهای سلامت مثل مواد آلی، شوری، فشردگی و بقایای کشت انجام میشود که از این روشها نواحی خاکی که بیشترین آسیب را دیدهاند، شناسایی شده و سپس اقدامات ضروری و فوری روی آنها انجام میشود.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: این نقشهها به ما امکان میدهد ویژگیهای هر قطعه زمین از بافت و شوری گرفته تا ظرفیت نگهداری آب، حساسیت به فرسایش، میزان آهک و گچ، و محدودیتهای فیزیکی را با دقت بالا شناسایی و برای هر منطقه نسخه مدیریتی مخصوص ارائه دهیم.
اعتمادی یادآور شد: بر اساس دستورالعملهای مدیریت علمی و مشارکتی خاک در شهرها و روستاها، تدوین سیاستهای هوشمندانه برای حفظ خاک در اولویت اقدامات با این محوریت قرار میگیرد، این امر شامل اقداماتی همچون استفاده صحیح از پوشش گیاهی، طراحی فضای سبز پایدار، کاهش سطح خاک پوشیده شده با آسفالت، احیای خاکهای تخریب شده در حاشیه شهرها و ترویج کشاورزی حفاظتی در روستاها است.
وی ادامه داد: هدف ما این است که با اتکا به نتایج نقشه برداری ها، تعیین الگوی کشت مناسب هر منطقه، اصلاح و بهبود خاک، مدیریت شوری، افزایش بهره وری آب و کاهش خطر فرسایش و تخریب خاک را به صورت دقیق و کاربردی به بهره برداران ارائه دهیم.