در دیدار استاندار آذربایجان‌غربی با وزیر نیرو روند اجرای مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و وضعیت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی استان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با عباس علی‌آبادی وزیر نیرو و محمدمهدی جوادیان‌زاده معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر نیرو در این دیدار با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح‌های احیای دریاچه ارومیه و اقدامات انجام‌شده، گفت: وزارت نیرو آمادگی دارد در چارچوب مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، برنامه‌های تکمیلی در زمینه بهبود وضعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی را دنبال کند.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به مصوبه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه درباره بارورسازی ابر‌ها و با توجه به درخواست استاندار آذربایجان‌غربی، دستورات لازم برای تأمین اعتبار توسعه این پروژه را صادر کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی نیز با قدردانی از اقدامات وزارت نیرو در زمینه بارورسازی ابر‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، افزود: تداوم این اقدامات و تقویت برنامه‌های احیای دریاچه ضروری است.

رضا رحمانی همچنین خاطرنشان کرد: خواستار توجه بیشتر به استفاده از فناوری‌های نوین آبی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تسریع در اجرای پروژه‌های مرتبط با احیای دریاچه ارومیه هستیم.

در این دیدار موضوعات مختلف حوضه آبریز دریاچه ارومیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر اجرای دقیق مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و پیگیری‌های لازم در این خصوص توسط وزارت نیرو تأکید شد.