پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه: یک و نیم میلیون پرونده به شوراهای حل اختلاف کشور ارجاع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ یک و نیم میلیون پرونده به شوراهای حل اختلاف کشور ارجاع شد.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه در حاشیه همایش صبر و داوری در اراک، با بیان این خبر در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: افزایش ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح در گروی اعتماد بیشتر و خواست مردم به این ارگان قضایی است.
حجت السلام هادی صادقی داوری را ظرفیت مغفول مانده قضایی در جامعه دانست و افزود: در کشور بیش از ۲ هزار ۵۰۰ داور فعال است که میتواند در مراجعه مردم مشکلات آنان را حل و فصل کنند.
او با بیان این که رای داور اجرایی است، ابراز داشت: داوران در قالب کانون داوران کشور فعالند و در دسترس مردم و حتی با دستمزد ارزانتر میتوانند مشکلات مردم را حل کنند.