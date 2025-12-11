به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ مؤسسه پژوهش سیاست‌های عمومی (Institute for Public Policy Research) در انگلیس در تازه‌ترین گزارش اعلام کرد: هزینه‌های استقراض دولت این کشور، از زمان پیروزی حزب کارگر در انتخابات پارسال، هفت میلیارد پوند بیش‌تر شده است.

بر اساس این گزارش، بدین ترتیب، مردم انگلیس باید پول بیش تری برای بهره بانکی قروض دولت این کشور بپردازند.

براساس گزارش این موسسه، انگلیس در مقایسه با سایر کشور‌های پیشرفته، هزینه‌های استقراضش، به صورت بی‌نظیری بالاست.

روزنامه گاردین هم با اشاره به این گزارش نوشت بازده اوراق قرضه دولتی در انگلیس، از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگر در تابستان پارسال، به طور پیوسته افزایش یافته است.

مرکز ملی آمار انگلیس هم اعلام کرد که در ماه اکتبر امسال، دولت انگلیس ۱۷.۴ میلیارد پوند دیگر قرض کرد که سومین سطح بالای ثبت شده برای ماه اکتبر از زمان شروع جمع‌آوری این قبیل داده‌هاست.