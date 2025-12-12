به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عباس اسدروز بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و تخصصی نیروی انسانی، ضرورت تحلیل ریسک و نگاه مسئله محور، حرکت به‌سمت مکانیزه‌کردن فرایندها، تأمین آب آشامیدنی پایدار و تقویت رفاه کارکنان تأکید کرد و از آغاز اجرای طرح‌های عمرانی و عملیاتی با جذب اعتبارات مناسب خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی در سه افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت افزود: رویکرد مسئله‌محور و تحلیل ریسک باید به مبنای تصمیم‌گیری ما تبدیل شود تا چابکی عملیات و آمادگی تاسیسات تضمین باشد.

اسدروز به اجرای طرح‌های مهمی همچون تعمیرات مخازن، ارتقای سیستم‌های اعلان و اطفا حریق و نوسازی اسکله‌ها اشاره کرد و آنها را از طرح‌های حیاتی شرکت برشمرد.

وی همچنین خطوط لوله جریانی، مخازن و اسکله‌ها را زیرساخت‌های مهم عملیاتی عنوان کرد و افزود: ورود فناوری، مکانیزه‌کردن فرایند‌ها و تقویت مدیریت فرایندمحور و نتیجه‌محور الزامی است و باید در همه بخش‌ها دنبال شود.