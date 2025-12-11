سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر استمرار میزبانی همدان در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدمهدی احمدی در بازدید از کمیته‌های اجرایی جشنواره از عوامل برگزاری، رسانه‌ای و هنرمندان حوزه نمایش که در شکل‌گیری جشنواره نقش‌آفرین هستند قدردانی کرد و افزود: این فعالیت چشمگیر و استقبال خوب تماشاگران بهانه‌ای است تا نسبت به استمرار میزبانی همدان تاکید داشته باشیم.

او با اشاره به ظرفیت‌های برجسته هنری استان همدان تاکیدکرد: همدان توانایی اجرای مطلوب تمامی برنامه‌های هنری را دارد و جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان هر سال نسبت به سال گذشته از نظر محتوا و اجرا ارتقاء قابل توجهی داشته است.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: تئاتر نقش مهمی در پرورش توانایی کودکان دارد و این خلأ در حوزه نمایش همیشه وجود داشت که استان همدان سال‌هاست این نیاز را به خوبی پاسخ داده است.

مدیرکل هنر‌های نمایشی کشور نیز با تاکید بر لزوم تدوین اساسنامه جامع برای جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان گفت: استان همدان در میزبانی جشنواره سی‌ام سربلند بود.

رضا مردانی از استاندار، نمایندگان مردم همدان در مجلس و مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان برای برگزاری جشنواره قدردانی کرد.