استاندار کرمان: برای هدایت پژوهشها به سمت تحقیقات مسئلهمحور و کاربردی آمادگیوجود دارد تا پس از تأیید، نقطه آغاز عملیات در استان باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛محمدعلی طالبی درجمع تشکلها، انجمنها و کانونهای دانشجویی دانشگاههای استان کرمان با اشاره به نقش دانشگاه در توسعه استان گفت: وقتی از اقتصاد دانشگاه صحبت میکنیم، دانشگاه در متن توسعه کشاورزی هوشمند و صنعت و معدن استان است.
وی درباره افزایش اعتبارات دانشگاهها بیان کرد: اعتبارات دانشگاهها ملی است، اما در یک سال اخیر کمکهایی به دانشگاهها کردیم که سابقه نداشته است.
استانار کرمان درباره توسعه جنوب استان گفت: روندهای مثبت اخیر در حوزه کشاورزی، توسعه گلخانهها، کشاورزی هوشمند و فعال شدن پهنههای معدنی جنوب میتواند آینده خوبی برای اشتغال ایجاد کند.
وی با اشاره به جایگاه شهید حاج قاسم سلیمانی در هویت استان، تأکید کرد: نام و یاد این شهید در برنامههای مختلف استان محوریت دارد و فعالیتهای استانداری در یک سال اخیر در راستای تبیین مکتب شهید سلیمانی اجرا شده است.
محمدعلی طالبی در واکنش به نحوه درج شعارها و نامها روی پیراهن یک تیم ورزشی گفت: تصمیمگیری درباره نوشتهها و طرحهای پیراهن تیمهای ورزشی بر عهده نهادهای ورزشی است.
استاندار کرمان درباره سفر سخنگوی دولت گفت: خانم مهاجرانی قول داد در آینده نزدیک به کرمان بیاید و در جمعهای دانشجویی حضور پیدا کند.
طالبی درباره اهمیت نقش دانشجویان گفت: جنس فعالیتهای دانشجویی را میشناسم. جنبش دانشجویی تحولات بزرگی را رقم زده و در مسائل استان نیز میتواند اثرگذار باشد. هویت دانشجو هویت پیشرو و مترقی است.