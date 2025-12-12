پخش زنده
مدیر امور اراضی استان بوشهر گفت: مجتمع خدمات رفاهی اجرا شده در اراضی ملی واگذاری در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع زمینه اشتغال مستقیم ۲۰ نفر را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد مشایخی بیان کرد: واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرحهای کارآمد، گامی بلند برای استفاده بهینه از عرصههای ملی و تحقق اهداف توسعهای استان است.
وی افزود: ایجاد مجتمعهای خدمات رفاهی نه تنها پاسخگوی نیازهای اساسی مسافران و جوامع محلی است، بلکه به عنوان قطبهای اشتغالزایی و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق مختلف عمل میکند.
مدیر امور اراضی استان گفت: این طرح با ایجاد ۲۰ فرصت شغلی مستقیم، نمونهای ملموس از تأثیر مثبت واگذاری هدفمند اراضی ملی در رونق اقتصادی و تولید فرصتهای جدید کاری است.
مشایخی در پایان تأکید کرد: مدیریت امور اراضی استان با اولویتدهی به طرحهای کاربردی و دارای توجیه اجتماعی-اقتصادی، از طریق واگذاری قانونی و نظارت بر اجرای دقیق طرحها، همواره در راستای توسعه متوازن و پایدار استان گام برمیدارد.