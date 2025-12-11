پخش زنده
آیت الله محامی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و منصور بیجار استاندار به مناسبت سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و ولادت امام خمینی (ره) پیام مشترکی صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان وبلوچستان، درمتن این پیام آمده است:
فرارسیدن سالروز میلاد با سعادت دُخت نبی مکرم اسلام، بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) که به برکت وجود مبارکش به عنوان روز زن و مادر، گرامی داشته میشود و تقارن آن با سالروز ولادت رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، فرصتی مبارک برای تجدید میثاق با ارزشهای ناب اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی است.
حضرت فاطمهی زهرا (س)، اسوهای بیبدیل در ایمان، عصمت، علم، ایثار و عدالتخواهی است. سیرهی عملی و کلام نورانی آن بانوی بزرگ، چراغ راه بشریت و سرمشق کاملی برای زن و مرد در مسیر حیات طیبه است. نامگذاری روز ولادت ایشان به نام زن و مادر، عمق نگاه والای اسلام به کرامت، شخصیت و نقش محوری زن در تعالی خانواده و پیشرفت جامعه را نمایان میسازد.
این مناسبت فرخنده با سالروز تولد معمار بزرگ انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) مقارن شده است؛ مردی که خود پروردهی مکتب فاطمی و ادامهدهندهی راه عدالتخواهی اهلبیت (علیهمالسلام) بود و با احیای تفکر ناب اسلامی، کرامت انسانی زن مسلمان را به جامعه بازگرداند.
در استان مرزی و ولایتمدار سیستان و بلوچستان، زنان و مادران غیور و فداکار، نماد مجسم صبر، استقامت و ایثار هستند. نقش بیبدیل مادران و همسران شهدا، ایثارگران و مدافعان حرم در این دیار، سندی زنده بر تأثیر آموزههای فاطمی و روحیهی انقلابی است.
اینجانبان ضمن تبریک این ایام پربرکت به تمامی بانوان نجیب، مادران فداکار و دختران انقلابی استان، بهویژه همسران و مادران معزز شهدا، ایثارگران و مدافعان وطن، از درگاه خداوند متعال توفیق ثبات قدم در اقتدا به سیرهی نورانی حضرت صدیقهی طاهره (س) و پیروی از راه امام خمینی (ره) و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب را مسئلت داریم.