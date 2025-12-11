به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حضور کاروان میز خدمت در مناطق کم‌برخوردار شهرستان سلماس ادامه دارد و در تازه‌ترین برنامه این طرح، مدیران و مسئولان شهرستان در مسجد امام حسن مجتبی (ع) سلماس حضور یافتند تا دغدغه‌های مردم را به‌طور مستقیم بشنوند.

در این آیین اقشار مختلف جامعه مشکلات و مطالبات خود را در حوزه‌های مسکن، میراث فرهنگی، خدمات شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی مطرح کردند و مسئولان پاسخگوی سؤالات و نگرانی‌های آنان بودند.

علی علایی فرماندار سلماس، در این مراسم گفت: برپایی میز خدمت در مناطق کم‌برخوردار فرصتی است تا بدون واسطه دغدغه‌ها و مشکلات مردم شنیده شود و دستگاه‌های اجرایی با رویکرد میدانی برای رفع آنها اقدام کنند.

او افزود: مسائل مربوط به مسکن، سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی، حفاظت از میراث فرهنگی و بهبود خدمات شهری از اولویت‌های جدی مدیریت شهرستان است و تلاش می‌کنیم با هماهنگی دستگاه‌ها و همراهی مردم، راهکار‌های عملی برای آنها ارائه و اجرا شود.

فرماندار سلماس با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مدیران بیان کرد که اگر مشکلات در همان نقطه‌ای که وجود دارد بررسی و پیگیری شود، تصمیم‌ها مؤثرتر خواهد بود و هدف ما این است که مناطق کم‌برخوردار به‌طور عادلانه از خدمات و امکانات بهره‌مند شوند.

این برنامه در راستای طرح مستمر میز خدمت اجرا می‌شود و مسئولان شهرستان در تلاشند تا با تعامل مستقیم با مردم، گام‌های عملی برای حل مشکلات و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق کم‌برخوردار بردارند.