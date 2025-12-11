به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: از نیمه آبان‌ماه تاکنون بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ سازمان، اداره و مراکز عمومی استان در قالب طرح پایش مصرف گاز بررسی شده و این نظارت‌ها تا پایان فصل زمستان ادامه خواهد داشت.

رحمان محمودی با اشاره به اجرای طرح پایش مصرف گاز در دستگاه‌های اجرایی، مدارس، مساجد، حسینیه‌ها و دیگر اماکن عمومی استان افزود: هدف از این طرح، مدیریت بهینه مصرف گاز، صرفه‌جویی در منابع انرژی و تامین پایدار گاز برای مشترکان خانگی است.

وی با تاکید بر الزام ادارات به رعایت الگوی مصرف بهینه، گفت: سیستم‌های گرمایشی باید یک ساعت قبل از آغاز فعالیت روشن و یک ساعت قبل از پایان کار و همچنین ایام تعطیل خاموش شوند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: دمای محیط داخلی ادارات نیز نباید بیش از ۲۰ درجه سانتی‌گراد باشد، در صورت عدم رعایت این موارد، ابتدا اخطار کتبی صادر و در صورت تکرار، جریان گاز اداره متخلف قطع خواهد شد.

محمودی گفت: صرفه‌جویی در مصرف گاز نقش مهمی در تامین پایدار انرژی دارد و با رعایت الگو‌های بهینه، امکان گرم‌ماندن تمام مشترکان استان در طول زمستان فراهم می‌شود.

وی درباره اهمیت پایش مصرف در مراکز عمومی افزود: با نزدیک شدن به فصل سرما، این پایش‌ها به صورت مستمر انجام می‌شود تا از هدررفت منابع جلوگیری شده و انرژی گاز طبیعی به نحو بهینه مدیریت شود.

محمودی گفت: استفاده از گرماتابش‌ها و تجهیزات گرمایشی برای فضا‌های باز در رستوران‌ها، کافه‌ها و مجتمع‌های تجاری تخلف محسوب می‌شود و در صورت مشاهده، این موضوع ثبت شده و مطابق مقررات با متخلف برخورد خواهد شد.

اکنون ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و روستایی استان زیرپوشش گاز طبیعی قرار دارند.