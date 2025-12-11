پخش زنده
امروز: -
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ تیم های فوتسال پردیس و والیبال شهرداری مقدم قزوین در لیگ های برتر و یک به مصاف رقبا می روند .
صف آرایی فوتسالیست های پردیس مقابل نماینده هرمزگان
تیم پردیس در هفته هجدهم لیگ برتر میهمان فولاد هرمزگان است.
این دیدار از ساعت ۱۶ فردا در سالن فجر بندرعباس برگزار می شود.
نماینده استان با کسب ۲۱ امتیاز در رده دهم جدول رده بندی قرار دارد.
مصاف والیبالیست های مقدم با رقبا در نخستین گام دور برگشت لیگ یک
تیم والیبال مقدم قزوین در هفته هشتم لیگ یک به مصاف چمستان آمل می رود.
این دیدار از ساعت ۱۶ فردا در آمل برگزار می شود.
نماینده استان با کسب ۱۲ امتیاز در رده پنجم گروه دو لیگ یک والیبال قرار دارد.