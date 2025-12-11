به میمنت فرخنده میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) , ۱۰ زندانی زن در اردبیل با بهر مندی از ظرفیت‌های نهاد‌های ارفاقی و کمک خیرین آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رئیس‌کل دادگستری استان در جریان بازدید از زندان زنان اردبیل گفت: هم‌زمان با فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با همت خیرین نیکوکار امشب ۱۰ نفر از زندانیان مالی و جرایم غیرعمد زندان اردبیل آزاد شدند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین کثیرلو با اعلام این خبر گفت: از مردم و خیرین استان درخواست داریم تا تا با تأسی به سیره حضرت زهرا (س) کمک‌های خیرخواهانه خود را ادامه دهند و با تأمین مبلغ ۳ میلیارد تومان، زمینه آزادی ۱۶ زندانی دیگر را نیز فراهم سازند.

رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل در حاشیه این مراسم که با حضور دادستان مرکز استان و مدیرکل صدا و سیمای مرکزی استان در زندان بانوان اردبیل برگزار شد، بر اهمیت کمک‌های مردمی در حل مشکلات مالی زندانیان تأکید کرد.

یکی از بانوان آزادشده که به دلیل بدهی مالی به مدت ۷ ماه در زندان به سر می‌برد، با قدردانی از خیرین اظهار داشت: از خیرین عزیز تشکر می‌کنم که بعد از یک سال، من را به آغوش خانواده‌ام بازگرداندند. من به علت مشکل مالی به زندان افتاده بودم و با کمک این عزیزان توانستم در این روز عزیز به خانواده برگردم.