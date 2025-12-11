پخش زنده
مسئول واحد جذب ادارهکل انتقال خون همدان گفت: نیاز بیماران به خون حتی در روزهای سرد نیز امری ثابت و مستمر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فاطمه یادگاری افزود: همه ساله همزمان با کاهش دمای هوا و افزایش بارشها، آمار اهدای خون نزولی میشود در حالی که نیاز بیماران بستری به خون همچنان پابرجاست و تعطیل بردار نیست.
او از مردم خواست با درک اهمیت این نیاز حیاتی، در روزهای سرد نیز برای نجات جان نیازمندان مراجعه کنند.
مسئول واحد جذب ادارهکل انتقال خون همدان با بیان اینکه مراکز انتقال خون همه روزه از ساعت ۸ تا ۱۸ آماده پذیرش اهدا کنندگان است تاکید کرد: ۲۹ هزار و ۶۴۵ واحد خون از ابتدای سال جاری تا پایان آبان در استان اهدا شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال تغییری نداشته است.
یادگاری افزود: ۶ هزار و ۲۰۱ واحد خون از ابتدای سالجاری تا پایان آبان ۱۴۰۴ از همدان به استانهای بندرعباس و تهران ارسال شده است.